Incendio di Longarone, il ministro D'Incà: "Stiamo arrivando alla risoluzione"

BELLUNO - "Ho avuto modo di seguire questa situazione difficile in diretto contatto con i comandi locale e nazionale dei Vigili del Fuoco. Oggi credo che stiamo arrivando in qualche modo alla risoluzione, ma d'altro canto resta la siccità che è collegata a degli eventi climatici che impattano anche pesantemente sull'agricoltura".

Così il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, sui roghi che hanno interessato il bellunese e altre zone del Veneto. " Sempre di più il clima diventerà centrale nel futuro del nostro pianeta - ha aggiunto . L'agricoltura è la prima a risentirne. Ecco perché la vera guerra da fare non è quella tra i popoli e le nazioni, ma la guerra nei confronti del cambiamento climatico.

Dobbiamo contribuire in qualche maniera insieme a proteggere e a difenderci. Gli aspetti del 2050, il surriscaldamento globale, gli obiettivi individuati al G20 e della COP26 - ha precisato - sono centrali per quanto riguarda l'aspetto di Governo, e sono centrali anche nel PNRR dove sono messi a disposizione 60 miliardi di euro per le energie rinnovabili e far sì che il nostro Paese e il nostro pianeta possano continuare e prosperare".