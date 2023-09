Incendio di due vetture: intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore di questa mattina

PASIANO DI PORDENONE - Alle prime ore di questa mattina, intorno alle 3:20, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono stati chiamati a intervenire in seguito a un incendio che ha coinvolto due veicoli a Pasiano di Pordenone. Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pordenone, affiancata dalla squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, è giunta tempestivamente sul luogo dell'incidente per affrontare la situazione. Le due vetture erano avvolte dalle fiamme e c'era il rischio che l'incendio si propagasse anche a una rimessa attrezzi in muratura nelle vicinanze.

I soccorritori hanno prontamente lavorato per estinguere le fiamme, impedendo che si diffondessero ulteriormente e proteggendo la rimessa attrezzi. Non si sono verificati feriti o coinvolgimenti di persone nell'incidente. Al momento, le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare le cause dell'incendio. È importante capire cosa abbia scatenato l'evento al fine di prevenire situazioni simili in futuro e garantire la sicurezza pubblica.