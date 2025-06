Incendio devastante nel fienile: muore un uomo di 34 anni

BOLZANO - Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, la tranquillità di Valdaora di Sopra è stata spezzata da un incendio improvviso che ha completamente distrutto un fienile. Le fiamme, alimentate dalla grande quantità di fieno presente all’interno, hanno trasformato la struttura in un inferno in pochi minuti.

Circa 100 vigili del fuoco provenienti da numerosi corpi locali, tra cui Valdaora di Mezzo, Valdaora di Sotto, Sorafurcia, Rasun di Sopra, Rasun di Sotto, Anterselva di Sotto, Monguelfo, Tesido, Villabassa e San Candido, hanno lavorato senza sosta per oltre tre ore nel tentativo di domare il rogo. Le operazioni sono state rese ancora più difficili dall’intensità del fuoco e dalla quantità di materiale combustibile. Purtroppo, all’interno del fienile si trovava un uomo di 34 anni, rimasto intrappolato e impossibilitato a mettersi in salvo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, tra cui la Croce Bianca, un medico d’urgenza e gli operatori del servizio di consulenza d’emergenza, per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima, conosciuta e stimata nella zona, lascia una comunità profondamente colpita e sconvolta dalla tragedia. Le forze dell’ordine e i tecnici dei vigili del fuoco hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio, valutando sia l’ipotesi di un guasto tecnico sia quella di un evento accidentale.