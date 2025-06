Incendio devasta deposito di materiale plastico

PADOVA - Un vasto incendio ha colpito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno 2025, un deposito di un'azienda che lavora materiale plastico situato in via Corsarelli a Urbana (Padova). Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, divampate intorno alle ore 14:00, hanno avuto origine nell'area esterna del fabbricato, propagandosi rapidamente. La natura del materiale combustibile ha alimentato un rogo particolarmente intenso, generando una nube di fumo scura e persistente.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Este con tre mezzi, che hanno lavorato per oltre un'ora per domare completamente le fiamme. Insieme ai pompieri, sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Casale di Scodosia e la Polizia Locale del Montagnanese, che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza l'area circostante. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell'incendio. Al momento, le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire l'origine dell'incendio e valutare eventuali. La struttura era già sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Sul posto stanno intervenendo le squadre da Este, da Legnago e dalla centrale di Padova con il supporto dell'autoscala.

Sul posto i carabinieri e il sindaco. Monitoraggio in corso da parte dell'Arpav.