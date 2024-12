Incendio devasta azienda agricola a Limena: 17 bovini morti, gravi danni alle strutture

LIMENA (PADOVA) – Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato 14 dicembre in un’azienda agricola di via Sabbadin, a Limena. Le fiamme, partite da un’area tecnologica, hanno rapidamente coinvolto il tetto della struttura, causando ingenti danni all’allevamento.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con 10 operatori e diversi mezzi, tra cui un’autopompa, due autobotti e un mezzo di supporto, hanno lavorato intensamente per contenere il rogo, evitando che raggiungesse gli impianti di biogas presenti nella struttura. Nonostante gli sforzi, il bilancio è pesante: 17 bovini sono morti, mentre altri capi, tra i circa 400 presenti, risultano ustionati o in stato di shock.

Un veterinario è intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure agli animali, mentre i tecnici dell’ARPAV e i Carabinieri hanno monitorato l’area per valutare eventuali rischi ambientali e avviare le indagini sulle cause dell’incendio, che restano al vaglio.

**Caner in visita: “Regione pronta a sostenere l’azienda”**

La mattina di domenica 15 dicembre l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner ha visitato l’azienda Gomiero, esprimendo solidarietà alla famiglia colpita dalla tragedia. “Diciassette capi deceduti, oltre 400 coinvolti, molti feriti e strutture distrutte: un bilancio pesantissimo. Ringrazio la prontezza della titolare e dei Vigili del Fuoco, che hanno scongiurato un disastro maggiore”, ha dichiarato Caner.

“Ho assicurato alla famiglia Gomiero il sostegno della Regione per quanto previsto dalle normative di settore – ha aggiunto – anche se una stima definitiva dei danni è ancora impossibile”.

Le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del Fuoco sono proseguite per tutta la giornata di domenica, al fine di mettere in sicurezza l’area ed evitare nuovi focolai.