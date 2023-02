Incendio in cortile nella notte

UDINE - Alle 2.15 circa, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è stata allertata per l'incendio di un'auto nel cortile di un'abitazione, a Codroipo. Con il supporto dell'autobotte, giunta dalla sede centrale di Udine, i pompieri hanno estinto l'incendio, evitando il propagarsi delle fiamme, che avevano già iniziato a intaccare la parte bassa di una delle travi del tetto, all'intera struttura. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo che, fortunatamente, non ha coinvolto persone.