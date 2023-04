Incendio con esplosione, danneggiato lo stabile

BELLUNO - Un incendio cui è seguita un'esplosione, ha gravemente danneggiato uno stabile a Belluno. Durante l'intervento dei Vigili del fuoco un pompiere è rimasto leggermente ferito mentre 15 persone, distribuite in quattro, appartamenti sono state evacuate. I pompieri accorsi dalla centrale e con i volontari di Longarone con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, il carro aria e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio dell'appartamento ai piani superiori, quando si è verificata l'esplosione, che ha coinvolto il vigile del fuoco. L'operatore a scopo cautelativo è stato portato in pronto soccorso per accertamenti e dopo qualche ora dimesso. L'abitazione di tre piani compreso il tetto ha subito gravi danni anche strutturali. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'incendio e della successiva esplosione.