Incendio in casa: Vigili del Fuoco in azione

ASIAGO - Poco prima delle 14, le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate ad intervenire in via Zocchi, ad Asiago, per un incendio che ha coinvolto il tetto ventilato di un'abitazione comprendente quattro appartamenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. Le autorità locali hanno risposto all'emergenza, con i vigili del fuoco giunti dal distaccamento locale e rinforzati da squadre provenienti da Bassano e Vicenza. L'operazione di soccorso è stata ulteriormente supportata dai volontari di Thiene, che hanno lavorato a stretto contatto con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e un totale di 14 operatori specializzati. Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo efficacemente a contenere le fiamme in breve tempo e a prevenire un rogo generalizzato.

Nonostante il tempestivo intervento, l'abitazione ha subito danni da fumo e da percolazione nella parte mansardata. Al momento, le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite e rimangono sotto l'attenzione dei tecnici dei vigili del fuoco, che condurranno le opportune indagini per determinarne l'origine. Nel frattempo, le operazioni di controllo di eventuali focolai residui e la bonifica del tetto sono ancora in corso per garantire la sicurezza dell'area. L'incidente ha richiesto un'immediata risposta da parte delle autorità locali e dei soccorritori, dimostrando l'importanza di un coordinamento efficace nelle situazioni di emergenza. Fortunatamente, grazie all'azione rapida e competente dei vigili del fuoco, nessun infortunio alle persone è stato riportato, anche se l'abitazione ha subito danni significativi. Le autorità locali continueranno a seguire da vicino lo sviluppo della situazione mentre proseguono le indagini sulle cause dell'incendio.