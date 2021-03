Incendio in casa, un uomo rimane intossicato

ROVIGO - Incendio in una villetta questa mattina in provincia di Rovigo: intossicato un uomo.



Alle 10.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Beggio a Badia Polesine per l’incendio divampato all’interno di una villetta bifamiliare: un uomo che ha respirato del fumo è stato portato in ospedale per dei controlli.



Sul posto i pompieri arrivati da Rovigo con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e 10 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. Hanno circoscritto le fiamme al primo piano.



Salvato anche un cagnolino che era rimasto bloccato nell’abitazione. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici.