Incendio in casa: l'edificio è inagibile

PORDENONE - Rogo in casa, scattano i soccorsi. Alle 18:30 circa di ieri, 9 gennaio, due squadre del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone provenienti dalla sede centrale e Sacile, supportate dall’autoscala e dal funzionario di guardia, sono intervenute a Fontanafredda (Pordenone), in via Antonini, per un incendio all’interno di un’abitazione unifamiliare.

Nonostante il fumo abbondante che ha coinvolto l’intera abitazione, le Squadre sono riuscite con rapidità a mettere sotto controllo l’evento, pur tuttavia questo non bastava a tutelare gli interni dell’abitazione che per questo sono stati giudicati resi inagibili. Nessuna persona risultava coinvolta.