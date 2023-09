Incendio in casa dopo l'esplosione, un ferito

LENDINARA - Un uomo è rimasto ferito e una donna è stata invece colta da un malore in seguito ad un incendio in Piazzetta Sant'Anna a Lendinara (Rovigo) provocato da un'esplosione avvenuta per una probabile fuga di gas, nell'appartamento al primo piano di una palazzina disposta su quattro livelli.

I vigili del fuoco arrivati da Rovigo e Castelmassa, con due autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 12 operatori, hanno fatto evacuare del tutto lo stabile, controllando tutta la palazzina. L'uomo che si trovava all'interno dell' appartamento dove è avvenuta l'esplosione, già fuori all'arrivo delle squadre, è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in ospedale. Cure necessarie anche per una donna residente in un altro appartamento, che ha accusato un malessere, pure lei trasferita in ambulanza in ospedale. L'esplosione ha causato la demolizione dei muri di tamponamento dell'appartamento con l'abbattimento delle pareti perimetrali, finite in strada.

Danneggiate per lo spostamento d'aria porte e finestre di tutto lo stabile. Dai controlli eseguiti dai tecnici dei vigili del fuoco, presente il funzionario di guardia, non risultano danni alla struttura portante del condominio. Dopo la messa in sicurezza dello stabile, i condomini degli altri tre appartamenti sono stati fatti rientrare nel condominio. Sul posto l'azienda fornitrice del gas ed energia elettrica oltre ai carabinieri. Le cause dell'esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.