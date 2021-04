Incendio in capannone nel padovano, morti 4.000 polli

TREVISO - Un incendio ha interessato un capannonne per l'avcoltura di 1.900 metri quadri a Ponso, nel padovano, causando la morte di 4.000 polli.



Sul posto sono interventi i Vigili del fuoco per circoscrivere e spegnere il rogo, che ha riguardato la copertura della struttura con il coinvolgimento dell'impianto fotovoltaico del capannone.



Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei vigili del fuoco.