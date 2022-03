Incendio boschivo, chiusa la provinciale

BELLUNO - Incendio sul versante della Sp 251 “della Val Zoldana e Val Cellina”, in provincia di Belluno. Il rogo è stato segnalato mercoledì sera ed è ancora in corso.

Stamattina gli elicotteri non riescono a volare per la foschia presente nell’area interessata. In questo momento stanno operando le squadre antincendio dei Vigili del Fuoco da terra.



Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade: “Il fronte che interessa la Sp 251 è di circa 500 metri e cadono frequentemente sassi anche se al momento non di dimensioni importanti. Non ci sono previsioni sui tempi di risoluzione dell'incendio e dopo lo spegnimento si dovrà intervenire sul versante per "disgaggiare" eventuali massi instabili”.

La strada Soffranco e Igne resta chiusa, per motivi di sicurezza, al traffico.