Incendio a bordo di un volo Ryanair a Palma di Maiorca: 18 feriti durante l’evacuazione

SPAGNA - Momenti di paura questa mattina all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato all’interno della cabina di un aereo Ryanair, poco prima del decollo. Il velivolo era ancora sulla pista, in fase di preparazione al volo, quando si è reso necessario l’intervento immediato dell’equipaggio per l’evacuazione dei passeggeri.



Secondo le prime informazioni, 18 persone hanno riportato lievi ferite durante le operazioni di evacuazione, probabilmente causate dalla discesa rapida tramite gli scivoli d’emergenza. Sei passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma nessuno risulterebbe in gravi condizioni. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite.



Le autorità aeroportuali e Ryanair hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. Il personale di bordo è intervenuto prontamente per gestire l’emergenza, evitando conseguenze più gravi. L’episodio ha causato ritardi nella programmazione dei voli in partenza dallo scalo, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poche ore.