Incendio a bordo di nave da crociera a Venezia

VENEZIA - Un incendio, presto domato, ha interessato la nave da crociera Msc Armonia in arrivo al porto di Venezia. La Capitaneria di porto, che ne dà notizia, ha coordinato le operazioni di intervento e inviando sul luogo d'ormeggio una pattuglia e una motovedetta della Guardia costiera, CP833, assieme a squadre dei Vigili del fuoco.

L'incendio si era sviluppato nel locale lavanderia della nave, le cause sono al vaglio degli esperti. L'equipaggio era intervenuto immediatamente mettendo in atto tutte le procedure di sicurezza ed evacuando l'area interessata. Ormeggiata la nave, sono saliti a bordo gli ispettori (Port State Control Officer) della Guardia costiera con la squadra di intervento dei Vigli del fuoco, per verificare la sicurezza della nave. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del Suem 118 a scopo preventivo per assistere i membri dell'equipaggio che avevano agito nelle prime fasi di azione antincendio.