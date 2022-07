Incendio di Bibione spento alle 21.30: colonne di fumo visibili da Trieste

BIBIONE / TRIESTE - L'incendio che ieri ha devastato 40 ettari di pineta a Biblione è stato domato alle 21.30 ma vista l'estensione dell'area interessata i vigili del fuoco hanno monitorato l'area per tutta la notte e da questa mattina sono riprese le operazioni di bonifica della zona, al fine di scongiurare nuovi focolai. Le colonne di fumo che si sono levate altissime dall'incendio di Bibione (Venezia) erano visibili perfino dalla città e dal golfo di Trieste, che in linea d'aria dista alcune decine di chilometri. Grazie all'aria tersa, favorita da una leggera brezza, però, dalla parte alta della città non si vedeva il litorale della Bassa Friulana ma una densa e alta colonna di fumo all'orizzonte.



Inoltre, a Lignano Sabbiadoro (Udine) sono state decine le segnalazioni di aria pesante, odore acre e puzza di bruciato che ha interessato le abitazioni e gli alberghi. Complice forse una diversa direzione del vento, nella località balneare friulana la sensazione sgradevole è andata progressivamente diminuendo anche se sono state migliaia le persone - anche nelle altre città turistiche del litorale - che hanno seguito, dalla spiaggia, le fasi dello spegnimento del rogo in cui sono state impegnate decine di Vigili del fuoco di Veneto e Friuli Venezia Giulia.



“Sul luogo stanno operando i Vigili del Fuoco e i volontari antincendio di Eraclea, oltre agli operatori forestali di Veneto Agricoltura – prosegue il Governatore -. Sono attivi sia un elicottero della Protezione Civile Regionale sia quello dei Vigili del Fuoco. A breve arriverà da Ciampino anche un Canadair in supporto alle forze già attive sul luogo. Al momento non ci sono abitazioni interessate da questo vasto incendio sulla spiaggia di Bibione”: riferiva ieri in tarda serata il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.



