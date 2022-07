Incendio a Bibione, ripresa l'attività di spegnimento

BIBIONE (VENEZIA) - “Sono riprese a pieno ritmo le operazioni dei nostri volontari AIB a terra, e di due elicotteri, per arrivare allo spegnimento totale dell’incendio che ieri è divampato nella pineta di Bibione”.



Lo riferisce il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta costantemente seguendo la situazione. Sono in azione due elicotteri e varie squadre di volontari antincendio boschivo del Veneto.



“Ci vengono riferiti – dice il Governatore – la presenza di focolai sparsi sotto chioma, alcuni in ripresa, e la presenza di braci e tronchi roventi. Su questi due aspetti si sta intervenendo da stamane. Ringrazio tutti i volontari antincendio boschivo della Regione e i Vigili del Fuoco per il faticoso lavoro che stanno facendo”.

LEGGI ANCHE