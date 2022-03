Incendio in azienda, l'allarme sabato sera

VENEZIA - Alle 19:40, i vigili del fuoco sono accorsi in Via dell’Elettronica a Venezia per l’incendio di materiale ferroso all’interno di un’azienda di riciclaggio.

I pompieri accorsi da Mira e Mestre con un’autopompa, 2 autobotti e 9 operatori, hanno spento il cumulo di materiale in parte già lavorato, che si trovava in una zona all’aperto dell’azienda. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.