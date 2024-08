Incendio in azienda chimica, ecco i rilievi Arpav - VIDEO

VICENZA - "Con l'incendio di Monticello Conte Otto ormai sotto controllo, l'Arpav ha effettuato tre campionamenti dell'aria. Le analisi hanno rilevato solo tracce di inquinanti in quantità estremamente ridotte, ben al di sotto dei limiti di legge e lontane da livelli di pericolosità, confermando il sostanziale ritorno alla normalità".

Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito al rogo divampato ieri in un'azienda chimica nel vicentino. "Le verifiche di Arpav proseguono oggi anche sulle acque di spegnimento" aggiunge Zaia, che ha seguito l'evolversi dell'intervento di soccorso insieme all'assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, e alle strutture regionali.

"L'incendio è stato domato grazie all'intenso lavoro dei Vigili del Fuoco e dei numerosi distaccamenti del vicentino - conclude Zaia - . Fortunatamente, non ci sono stati feriti nonostante la forza delle fiamme, che sono state circoscritte a una parte del capannone dell'azienda, evitando danni maggiori. Le operazioni di bonifica continueranno anche oggi. Un ringraziamento a tutti i soccorritori, professionisti e volontari, orgoglio del Veneto, e alle strutture della Regione Veneto che stanno continuando il loro lavoro. La rapidità d'azione dell'intero sistema di soccorso ha evitato conseguenze più gravi".

