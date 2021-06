Incendio in azienda, a fuoco un trattore

PADOVA – Grosso incendio mercoledì sera verso le 20 in Via Ronchi, a Villafranca Padovana.



Le fiamme sono scaturite da un mezzo agricolo custodito in un capannone: decine, le chiamate alla sala operativa del 115.



Sul posto i Vigili del fuoco di Padova, Cittadella e i volontari di Borgoricco con tre autopompe, un’autobotte, una piattaforma aerea e 15 operatori.



Le fiamme sono state circoscritte al solo mezzo agricolo.



Presenti infatti altre macchine operatrici presenti: le fiamme hanno anche danneggiato in parte la copertura del capannone.



Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.