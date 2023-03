Incendio in appartamento: ustionato un uomo

PADOVA - Intervento dei vigili del fuoco dalle 5 di stamattina per l’incendio in un appartamento di una palazzina di due piani in via Galilei, a Due Carrare (PD): lievemente ustionato un uomo. Al lavoro le squadre del comando centrale di Padova con il supporto di una squadra e dell’autobotte del distaccamento di Abano per un totale di 15 unità. Sul posto anche il funzionario di guardia.

L’incendio partito dalla mansarda al piano superiore si è propagato poi al tetto: un uomo lievemente ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Ancora evacuato lo stabile composto da sette appartamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, intervento ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri.