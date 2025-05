Incendio in appartamento: paura in via Madonnetta, casa inagibile

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) – Momenti di paura oggi intorno alle 13:30 in via Madonnetta, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in una casa di corte. Le fiamme, sviluppatesi in una delle stanze principali, hanno rapidamente avvolto materassi e arredi, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che muniti di autorespiratori hanno domato il rogo prima che potesse estendersi all’intera struttura.



Gli occupanti dell’abitazione sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio della squadra tecnica dei pompieri: tra le ipotesi, un corto circuito o un apparecchio elettrico lasciato in funzione. L’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo che ha annerito pareti e arredi. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. L’intervento ha richiamato l’attenzione dei residenti, preoccupati per la situazione e rassicurati dal rapido arrivo dei soccorsi.