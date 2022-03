Incendio in appartamento, intossicate due persone

VERONA - Due persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento a Verona, nel quartiere di Avesa. Il rogo si è sviluppato al terzo piano di uno stabile che conta 8 appartamenti. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano completamente coinvolto il soggiorno dell'appartamento. I pompieri con l'autoscala hanno portato in salvo 4 persone, bloccate sui balconi a causa del calore e del fumo, prima di iniziare a spegnere le fiamme.

Per 2 di loro si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Borgo Trento per intossicazione da fumi. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite fino alle 8 di questa mattina. Lo stabile ha subito danni strutturali solo nell'appartamento interessato e in quello al piano superiore, per cui si è reso necessario dichiarare l'inagibilità parziale.

IL VIDEO