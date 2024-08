Incendio alle Acciaierie Venete: due operai feriti

PADOVA - Un incendio è scoppiato oggi, giovedì 1 agosto 2024, presso lo stabilimento Acciaierie Venete nella zona industriale di Padova. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15:30 in una struttura metallica in smantellamento, coinvolgendo gli elementi della torre evaporativa. Il bilancio è di due operai feriti, entrambi riportanti ustioni.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Le squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Padova sono intervenute prontamente con un'autopompa e due autobotti per domare l'incendio. Le fiamme, visibili anche a centinaia di metri di distanza, sono state rapidamente contenute e spente, evitando ulteriori danni alla struttura e alle persone. Dopo l'intervento, i pompieri hanno effettuato le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza della zona, transennando l'area per consentire agli operatori di lavorare senza interferenze.

I feriti e i soccorsi

I due operai feriti sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero critiche, ma sono in corso ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) per avviare le indagini sulle cause dell'incendio. Al momento, le autorità stanno cercando di stabilire l'origine esatta del rogo e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante i lavori di smantellamento.

L'incendio ha creato un forte allarme nella zona. Grazie all'efficace intervento dei soccorritori, la situazione è stata messa rapidamente sotto controllo. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza della struttura continueranno nelle prossime ore per garantire la totale sicurezza dell'area e prevenire ulteriori incidenti.