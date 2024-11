Incendio alla residenza per anziani: almeno dieci morti

SPAGNA - Un incendio devastante è divampato questa mattina all'alba nella residenza per anziani Jardines de Villafranca, situata a Villafranca del Ebro, in provincia di Saragozza, nella regione di Aragona. Le fiamme hanno causato la morte di dieci persone e almeno un ferito è in condizioni critiche, come riportato dalla prefettura di Aragona e diffuso dall'emittente Tve.

L'allarme è scattato intorno alle 5:00, quando le prime squadre dei vigili del fuoco, supportate da un'autoscala di 30 metri, sono giunte sul posto per domare l'incendio. Nella struttura erano presenti 82 anziani ospiti. Gli sforzi per evacuare l'edificio e spegnere le fiamme sono stati immediati, ma non è stato possibile evitare il tragico bilancio. La guardia civile ha confermato l'accaduto e avviato un'inchiesta per determinare le cause che hanno scatenato l'incendio.