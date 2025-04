Incendio alla palazzina, proseguono le operazioni di soccorso

VENEZIA - Proseguono oggi, mercoledì 23 aprile, le operazioni dei vigili del fuoco a supporto delle famiglie coinvolte nell’incendio, divampato ieri, sul tetto di una palazzina in viale della Resistenza. I pompieri sono impegnati nell’assistenza ai nuclei familiari e nel recupero dei beni personali, all’interno delle 31 abitazioni evacuate per motivi di sicurezza.



Le attività di completo spegnimento sono terminate nella mattinata odierna. Rimangono, comunque, in presidio le squadre dei vigili del fuoco, operative con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, coordinate da un funzionario proveniente dal comando di Mestre per le ultime operazioni di messa in sicurezza dell’area.



Nell'immagine, l'incendio ripreso dall’elicottero Drago 149 durante un sorvolo nel tardo pomeriggio di ieri.

LEGGI ANCHE