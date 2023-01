Incendio alla comunità: oggi informativa in Procura

UDINE - E' atteso con ogni probabilità oggi, 2 gennaio, il deposito in Procura della prima informativa sull'incendio divampato intorno alle 2.30 di sabato 31 dicembre nello stabile di Pasian di Prato (Udine) che ospita una comunità per minori non accompagnati e in cui ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. Solo dopo il deposito degli atti, la Procura, coordinata dal Procuratore capo Massimo Lia, aprirà un fascicolo sul caso. Al momento, infatti, non sono ancora state formulate ipotesi verosimili sulle cause del rogo; per chiarirle la Procura disporrà con ogni probabilità un accertamento tecnico. Nel frattempo, sono proseguiti anche ieri i lavori di messa in sicurezza dello stabile condotti dai Vigili del Fuoco, intervenuti subito sul posto; così come sono proseguiti anche gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Lo stabile, intanto, è stato posto sotto sequestro. Informata dell'accaduto, la pm di turno della Procura di Udine, Laura Collini, si è immediatamente recata sul posto e ha svolto un sopralluogo per assumere le prime informazioni, compatibilmente con gli interventi di soccorso e messa in sicurezza.

LEGGI ANCHE