Incendio alla casa dell’ex fidanzata: arrestato 27enne

TRENTO - Un uomo di 27 anni è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di aver appiccato il fuoco alla casa dell’ex fidanzata e di sua madre a Cavedago, in Trentino. La vicenda risale ai primi giorni di maggio, quando dopo una lunga discussione e un’aggressione verbale, il 27enne ha dato fuoco prima alla legnaia vicino all’abitazione e poi a un divano all’interno dell’appartamento.



La ragazza e la madre sono riuscite a fuggire in tempo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Spormaggiore, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.



I Carabinieri, raccolte le testimonianze delle due donne e analizzata la dinamica dell’incendio, hanno rintracciato e arrestato il responsabile, che è ora accusato di incendio doloso e atti persecutori.