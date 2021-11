Incendio all’appartamento del terzo piano

CADONEGHE - Incendio nell’appartamento al terzo piano. È accaduto il lunedì di Ognissanti alle 15 circa: i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Belli a Cadoneghe in provincia di Padova per l’incendio di una caldaia al terzo piano di un condominio di 20 appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme divampate nel poggiolo dell’appartamento sono state spente in prima battuta dalla famiglia residente con l’aiuto di un altro condomino fino all’arrivo dei vigili del fuoco. La squadra intervenuta ha subito messo del tutto in sicurezza il luogo e l’impianto.



Sul posto anche il personale sanitario del SUEM, che ha controllato i genitori con i due bambini residenti nell’appartamento.