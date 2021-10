Incendio al trattore, muore carbonizzato

UDINE - Fuoco al trattore, muore carbonizzato. Un uomo è stato ritrovato senza vita accanto al proprio trattore: l’episodio è accaduto domenica pomeriggio a Tavagnacco, in provincia di Udine.

L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 in via Pra d’Attimis: la vittima è un 75enne residente in zona.



Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i sanitari del suem ma per il 75enne non c’era più nulla da fare.

Secondo i militari dell’Arma nella stazione di Feletto Umberto, il 75enne stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul proprio trattore quando è scoppiato l’incendio che non gli ha lasciato scampo. La dinamica esatta in queste ore è al vaglio degli inquirenti.