Incendio al tetto, tre intossicati

PADOVA - Da poco dopo le 16:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono accorsi in Via del Carso a Selvazzano per l’incendio del tetto di una palazzina di tre piani fuori terra. Tre persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del SUEM per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati da Padova e Abano Terme con 2 autopompe, un’autobotte, un’autoscala, il carro bombolare, due mezzi di supporto e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.



Le squadre hanno sezionato la copertura e spento le fiamme, riuscendo a evitare un rogo generalizzato.

Le operazioni di soccorso sono state facilitate dalla presenza dell’impalcatura perimetrale, presente per i lavori in corso di coibentazione.

Inagibile la mansarda danneggiata dalle fiamme e dal percolamento dell’acqua. In corso le verifiche degli altri appartamenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. In corso le operazioni di bonifica dei vigili fuoco.