Incendio al tetto, allarme in mattinata

VENEZIA - Vigili del fuoco in aiozne questa mattina verso le 9 a Ca’ Manuela in località Asseggiano, Venezia.

Le fiamme hanno riguardato un tetto in legno di un’abitazione: sul posto i pompieri di Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori hanno in breve tempo spento con la schiuma il fuoco, evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le fiamme sono divampate durante la posa della guaina del tetto.



Non ci sono stati feriti: l'intervento è terminato dopo due ore circa.