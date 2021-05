Incendio al ricovero attrezzi nella notte

PADOVA - Vigili del Fuoco in azione ieri sera in provincia di Padova per un incendio accaduto verso le 22.



Il rogo ha riguardato un ricovero attrezzi a Carbonara di Rovolon, in provincia di Padova.



Non sono stati segnalati feriti. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un furgone e avrebbero riguardato anche due muletti.



Sul posto i Vigili di Abano Terme, Este e Padova con tre automezzi e 12 operatori.



Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte.