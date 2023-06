Incendio al quarto piano del condominio: scatta l'allarme

VENEZIA - Un’ora prima dell’alba di oggi, lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cao de Sora, ad Annone Veneto (VE), per l’incendio di una pompeiana al quarto piano di un condominio. Le squadre arrivate dal distaccamento di Portogruaro e Motta di Livenza con due autopompe e un’autobotte, per un totale di dieci operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio nell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 7:00.