Incendio al quadro elettrico, fumo nel condominio: due intossicati

PADOVA - La notte scorsa, alle 3:15 circa, incendio al quadro elettrico di un condominio in via Montericco, ad Abano Terme.

Il quadro elettrico si trovava nel vano scale dell’edificio: l’incendio ha provocato dell'abbondante fumo che ha avuto come conseguenza il ricovero in ospedale di due condomini da parte dei sanitari del Suem nel frattempo accorsi.



I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova hanno evacuato con la scala “italiana” una terza persona che era rimasta bloccata dal fumo, mentre gli altri condomini, svegliati nel cuore della notte, sono riusciti a lasciare in tempo gli alloggi.

Interdetto l’uso del condominio fino al ripristino dell’impianto elettrico e della salubrità dei locali.