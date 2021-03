Incendio al fienile, in fumo un centinaio di rotoballe

VICENZA - Allarme ieri poco prima di mezzogiorno per un incendio ad un fineile in provincia di Vicenza.



L’episodio è accaduto in località Bressanvido presso un’azienda agricola. Il rogo dal fineli si era esteso al sottotetto della casa affiancata.



Gli animali sono stati portati in salvo e per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.



Sul posto sono accorsi i pompieri di Vicenza con il supporto del personale di Bassano del Grappa e successivamente anche con i volontari di Thiene. In totale 4 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala e 18 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia.



Il fienile conteneva un centinaio di rotoballe: le fiamme avevano già interessato tutto il materiale depositato nel sottotetto dell’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino al pomeriggio.



Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.