Incendio al capannone, proprietario ustionato

VENEZIA - Incendio in capannone ieri poco dopo le 13 a Marghera, alle porte di Venezia.



L’allarme è scattato poco dopo le 13 dopo l’allarme da parte di molti cittadini.



A fuoco un ampio capanno, adibito a magazzino e ricovero mezzi agricoli sito in Via Ca’ Emiliani 147.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Mira e Mestre con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori. Dopo un intenso lavoro i Vigili sono riusciti a spegnere il fuoco prima che arrivasse alla vicina abitazione.



Il proprietario del capannone è rimasto ustionato dalle fiamme, nelle prime fasi dell’incendio, ed è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale a Mestre.



Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.