Incendio al capannone agricolo

UDINE - Alle 8.35 circa di domenica i Vigili del fuoco del Comando di Udine sono intervenuti con due squadre e un’autobotte della sede centrale di Via Popone e del distaccamento di Codroipo, in un’azienda agricola di Coseano per l’incendio di alcune rotoballe di fieno depositate all’interno di un capannone.



Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse all’intero deposito e alle strutture vicine.

Sul posto personale sanitario e Carabinieri. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento; bonificata e messa in sicurezza l’area coinvolta dall’ince