Incendio al camion frigo lungo l’autostrada A4

UDINE - Un incendio ha coinvolto un camion frigo lungo l’autostrada A4, al chilometro 491, poco dopo le 12:20 di oggi, provocando il blocco totale della circolazione nel tratto tra Palmanova e il nodo di Palmanova in direzione Venezia.



Il mezzo, che trasportava prodotti alimentari, ha preso fuoco improvvisamente, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le operazioni di soccorso è stata disposta l’uscita obbligatoria a Palmanova per i veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Udine e Venezia. Inoltre, è stato chiuso l’ingresso a Palmanova in direzione Venezia.



Autostrade Alto Adriatico ha consigliato tramite pannelli a messaggio variabile di uscire anche a Villesse per chi arriva da Trieste, al fine di evitare l’accumulo di veicoli e lunghe code.

Il traffico risulta particolarmente intenso in questo primo sabato di luglio, con un aumento del 1,5% degli ingressi agli svincoli rispetto allo stesso giorno dello scorso anno.

Rallentamenti e code si registrano anche all’ingresso e uscita del casello di Latisana, dove la pressione del traffico è elevata. Inoltre, si segnalano rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo di Palmanova in direzione Trieste, dovuti sia al traffico estivo che agli effetti a catena dell’incidente. Le autorità autostradali invitano alla massima prudenza e a monitorare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità.