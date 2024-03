Incendio in abitazione, undici persone sfollate

PORDENONE - Undici persone sono state sfollate e dovranno trovare un alloggio per la notte a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio di martesì in un'abitazione di Casarsa della Delizia (Pordenone).

Sul posto hanno operato numerosi equipaggi dei vigili del fuoco che hanno faticosamente messo sotto controllo il rogo.

Le cause sono ancora sconosciute, ma le fiamme sono state precedute da un'esplosione. Nessuno degli inquilini è rimasto ferito. Il sindaco Claudio Colussi è giunto sul posto per coordinare la fase della collocazione degli sfollati in strutture comunali.