Incendio in abitazione, un ustionato e un'intossicata

VERONA - Un uomo è rimasto ustionato e una ragazza intossicata nell'incendio sprigionato questa notta in un'abitazione a Mizzole, frazione sulle colline di Verona. I due sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato fino a notte inoltrata per mettere in sicurezza la palazzina interessata dalle fiamme, che ha tre appartamenti

. Da quanto si è appreso l'incendio si sarebbe sviluppato da una pentola lasciata accesa sul fornello della cucina e l'uomo avrebbe riportato varie ustioni nel tentativo di spegnerlo. I pompieri hanno circoscritto il rogo ma le esalazioni del fumo hanno intossicato una ragazza che si trovava al piano superiore.