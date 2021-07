Incendio in abitazione: soccorsi madre e figlio in carrozzina

PORCIA - Vigili del Fuoco di Pordenone in azione ieri pomeriggio, lunedì, per un incendio abitazione a Porcia in Via Ancona.

Le fiamme hanno interessato gli arredi dello scantinato mentre il copioso fumo ha invaso i locali superiori dove abitavano la madre e il figlio disabile in carrozzina.



I vigili del fuoco hanno soccorso i due occupanti assieme al personale medico e spento le fiamme che interessano i locali seminterrati.

Entrambi gli inquilini sono stati ricoverati in via precauzionale presso l’ospedale di Pordenone. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.