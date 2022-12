VENEZIA - Quattro persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo provocato da un incendio in un'abitazione a Vigonovo (Venezia). Le fiamme si sono sviluppate in cucina e i quattro, dato l'allarme, sono stati subito soccorsi. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Distrutta la cucina, danni da fumo per il resto dell'abitazione.