Incendio in abitazione nel veneziano, una persona ustionata

VENEZIA - Un uomo è rimasto gravemente ustionato nell'incendio di un'abitazione avvenuto nella tarda serata di ieri a Campagna Lupia (Venezia).



I vigili del fuoco, arrivati da Mira e Mestre con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 10 operatori, sono entrati con i respiratori nella casa invasa dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a portare fuori l'uomo che vi risiedeva, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, e in seguito trasferito al Centro grandi ustionati di Padova.



L'incendio ha bruciato il piano della casa, disposta su due livelli. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa quattro ore.