Incendio in abitazione nel padovano, muore 37enne

PADOVA - Un uomo di 37 anni è morto in un incendio che ha interessato un'abitazione a Curtarolo (Padova). Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Padova e i carabinieri.

Il 37 enne è stato soccorso dai sanitari del Suem118 con l'elicottero e trasportato d'urgenza a Padova, dove è deceduto poco dopo.

Le fiamme sono divampate nell'abitazione inmattinata, per cause non ancora accertate, e per la definizionedelle quali si attende l'esito della ricognizione dei vigili del fuoco.