Incendi sterpaglie, interventi a raffica anche a Ferragosto

PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone hanno continuato a garantire il servizio alla popolazione effettuando una decina di interventi nel territorio della destra Tagliamento, tra i quali si segnalano due per incendio di bosco.



Il primo si è sviluppato nel vicino Veneto, tra Villa di Villa e Stevená di Caneva, il secondo alle 16.40 nel territorio comunale di Caneva.



In questo periodo il personale operativo del Comando, come tutti i comandi dei Vigili della regione FVG, è integrato da una ulteriore squadra specificamente dedicata agli interventi di incendi di bosco e sterpaglia e dotata di un automezzo e attrezzature specificamente dedicate a tale tipologia d’intervento.

Nell’intervento delle 16.40, in particolare, l’incendio è stato tempestivamente messo sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, degli operatori AIB della Protezione Civile e della Forestale regionale. Sul posto anche i Carabinieri.



Un altro intervento d’interesse è stato effettuato alle ore 18.00 sul greto del torrente Colvera, dove un muflone non riusciva ad uscire da un tratto in cui le sponde erano alte e in cemento. La squadra dei vigili del fuoco di Maniago ha recuperato l’animale consegnandolo al Centro per il recupero della fauna selvatica.