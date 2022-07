Incendi: migliora la situazione, ma soccorritori ancora impegnati

TRIESTE - Una situazione ancora in netto miglioramento. E' così che i vigili del fuoco definiscono il bilancio degli incendi in Fvg sabato sera.

Gli interventi per gli incendi boschivi della Val Resia e Pulfero nel territorio udinese sono terminati nel primo pomeriggio. Rimane invece aperto, anche se la situazione è in progressivo miglioramento, l'intervento per l'incendio sul Carso goriziano. In mattinata è stata eseguita una ricognizione dai droni del nucleo regionale SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco del Veneto che ha evidenziato le zone calde dove sia le squadre di terra che un elicottero regionale hanno concentrato il lavoro per spegnere gli ultimi focolai latenti.

Tuttavia, i Vigili del fuoco sono ancora impegnati anche per i presidi ad abitazioni e infrastrutture, che saranno in azione almeno fino alle ore 8 di domani, così come il dispositivo di soccorso composto da squadre dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone oltre ai 3 moduli AIB delle colonne mobili regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna appartenenti ai comandi dei vigili del fuoco di Treviso, Belluno e Ferrara.

In tarda mattinata, dalle ore 13 circa, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di sterpaglie nei pressi della SP89 in frazione Basaldella nel comune di Campoformido (Udine). I pompieri sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Codroipo e una squadra, un autocarro con modulo di spegnimento boschivo, un'autobotte e il personale GOS (Gruppo Operativo Speciale) con un mini escavatore cingolato. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha circoscritto l'incendio a un'area di circa due ettari di un campo con alcune balle di fieno evitando la propagazione delle fiamme a una zona boscata che si trova nelle vicinanze. Non sono ancora state accertate le cause dell'incendio. Infine, un cicloescursionista di Nova Gorica (Slovenia), di 43 anni, è stato soccorso questo pomeriggio lungo il sentiero 3a nei pressi di Medeazza dopo una caduta accidentale.

L'uomo ha riferito ai soccorritori che stava percorrendo l'area devastata dagli incendi quando è caduto battendo forte spalla e anca. È stato lui stesso ad allertare il 112 e Sores ha inviato sul posto i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino e speleologico. L'uomo ha riportato una frattura a una spalla e un forte trauma a un'anca. I soccorritori dopo avergli bloccato l'arto, lo hanno consegnato all'ambulanza che lo ha portato all'ospedale di Monfalcone.