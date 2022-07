Incendi, di nuovo fiamme sul Carso

TRIESTE - Un nuovo incendio è divampato sul Carso, stavolta in territorio sloveno, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Le fiamme stanno distruggendo i boschi nella zona di Rence. Decine gli uomini e gli automezzi al lavoro.

Al di qua del confine, invece, le squadre dei Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste sono state impegnate dalle 2.30 alle 7.30 circa per un incendio di vegetazione nel carso triestino. Le squadre dei distaccamenti di Opicina (Trieste) e di Monfalcone (Gorizia), con due autobotti, hanno operato per 5 ore per estinguere l'incendio che stava interessando le sterpaglie nel Comune di Sgonico (Trieste) nei pressi del raccordo autostradale RA 13 all'altezza dell'area di servizio nella frazione di Stazione di Prosecco.

Oltre ai Vigili del fuoco ha operato anche il personale volontario AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile.