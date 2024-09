Incendi boschivi: intervento notturno e nuova allerta all'alba

CIMOLAIS (PORDENONE) – Nella notte tra il 1° e il 2 settembre 2024, il Corpo Forestale Regionale, insieme ai volontari antincendio boschivo (AIB) delle squadre comunali di protezione civile di Gradisca d’Isonzo e Duino Aurisina, è intervenuto per bonifiche puntuali nell'area di Cimolais, in provincia di Pordenone. Le operazioni si sono concentrate su punti critici per prevenire la riaccensione delle fiamme.

Tuttavia, verso le 6:00 del mattino, una nuova segnalazione di incendio è stata ricevuta dai Vigili del Fuoco di Pordenone, riguardante la zona di Casera Feron, sempre nel comune di Cimolais. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone sono state immediatamente attivate e si è reso necessario anche l'arrivo del personale del Corpo Forestale Regionale della Stazione Forestale di Claut per supportare le operazioni di spegnimento e contenimento del rogo.

Le squadre sono ora al lavoro per cercare di domare le fiamme e prevenire ulteriori danni in una zona già duramente colpita dagli incendi nei giorni scorsi.