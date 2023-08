Incendi alle Hawaii. Scene apocalittiche nella cittadina di Lahaina

Scene apocalittiche nella cittadina di Lahaina, dove molte persone sono corse in mare per sfuggire alle fiamme e centinaia di edifici del centro storico sono stati distrutti



E' di almeno 53 morti il nuovo bilancio delle vittime del terribile incendio sull'isola di Maui, nelle Hawaii. "Sono state confermate altre 17 vittime nell'incendio di Lahaina - hanno fatto sapere le autorità locali - Il bilancio aggiornato delle vittime è di 53 morti". Testimonianze riferiscono di scene apocalittiche nella cittadina di Lahaina, meta turistica, dove molte persone sono corse in mare per sfuggire alle fiamme e dove centinaia di edifici del centro storico risultano ormai distrutti.